Sammlerwert haben laut Sparkasse Vorderpfalz die Postkarten in limitierter Auflage, die das Kreditinstitut alljährlich aus Anlass des Brezelfests herausgeben. Die Auflage für 2022 ist nun nach Firmenmitteilung in den Speyerer Geschäftsstellen der Sparkasse erhältlich – solange der Vorrat von 3000 Stück reicht. Als Motiv ist diesmal ein Aquarell des Speyerer Mediziners und mit dem Brezelfest eng verbundenen Hobbykünstlers Günter Walmen ausgewählt worden. „Vom Festplatz aus geht sie in alle Welt, grüßt Speyerer und Nicht-Speyerer vom größten Volksfest am Oberrhein“, wirbt die Sparkasse für die Postkarte. Weitere Informationen zum Brezelfest von 7. bis 12. Juni im Netz unter www.brezelfest-speyer.de.