Da zeigte sie sich völlig überrascht: Mit diesem Besuch in ihrem „Narrenstübchen“ hatte die 86-jährige Speyerer Kult-Wirtin Inge Fleischmann nicht gerechnet. Das Präsidium der Vereinigung der Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine aus Präsident Jürgen Lesmeister (Ramstein), „Vize“ Dietmar Beck (Mannheim) und Ehrenrat Robert Fitzgerald (Mannheim) war am Montagabend plötzlich bei Fleischmann aufgetaucht. Natürlich nicht ohne Grund. Das närrische Dreigestirn überbrachte Speyers ältester Gastwirtin aus Anlass des 85-jährigen Bestehens der Vereinigung den Jubiläumsorden.

Inge Fleischmann ist nicht nur mit der Fasnacht aufgewachsen. Ihr Vater, Bäckermeister Wilhelm Fleischmann, war der Speyerer Oberfasnachter und gründete im Jahr 1937 die heutige Vereinigung aller Fasnachtsvereine in der Pfalz und in Baden. Fleischmann führte als Präsident von 1937 bis 1974 den heute zweitgrößten Landesverband im Bund Deutscher Karneval (BDK) – so lange wie bisher noch niemand. Jürgen Lesmeister hat bisher immerhin närrische 22 Jahre als Präsident auf dem Buckel. „Ohne Willy Fleischmann gäbe es die Vereinigung heute nicht“, sagte Lesmeister und würdigte das großartige Engagement des viel zu früh verstorbenen Fasnachters, der den Mut für den „Brückenschlag über den Rhein hatte“.

Besonderer Platz

Mit dem „Narrenstübchen“ im Herzen von Speyer bleiben auch sein Wirken und die Fasnacht lebendig. Einen Einblick in diese Zeit geben die unzähligen Fasnachtserinnerungen und Orden an den Wänden. Der Jubiläumsorden, den Jürgen Lesmeister mit seinen Kollegen an Inge Fleischmann übergab, wird da sicherlich einen besonderen Platz erhalten.