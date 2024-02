Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den 85-jährigen Jonathan Rose verbindet viel mit Speyer – auch wenn er nie in der Domstadt gelebt hat. Der US-Amerikaner ist am Mittwoch mit dem Anliegen an Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) herangetreten, seine Speyerer Vorfahren mit Stolpersteinen dem Vergessen zu entreißen.

Jonathan Rose fühlt sich wohl im früheren Stadtarchiv, das im Neuen Trausaal im Historischen Rathaus aufgegangen ist. Sein dritter Besuch in der Domstadt ist kurz, sein Wunsch groß.