Zwölf neue Wohnungen in zwei Häusern sollen in Verantwortung der Diakonissen Speyer in der Bartholomäus-Weltz-Straße entstehen. Der Bauausschuss stimmte mit 5:1 Stimmen bei vier Enthaltungen zu, übte aber auch Kritik. Eine Abstimmung im Stadtrat folgt noch.

Mit dem Projekt „Wohnen an der Retscherkirche“, für das die Vorarbeiten seit 2015 laufen, soll die Fläche der früheren Diakonissen-Kita plus Bolzplatz überbaut