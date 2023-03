Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Woche nach der Explosion in dem Geschäftsgebäude in der Wormser Straße ist klar: Die Naturkosmetikpraxis „Shaoyun Natural Health & Beauty“ wird nicht wie geplant im November dort einziehen. Vorerst bleibt es beim alten Standort in der Korngasse. Doch das ist nicht unproblematisch für die Firma.

Ein großer Schiffscontainer wartet seit Monaten darauf, endlich ausgeladen zu werden, berichtet Daniel Laschkari, Geschäftsführer der Speyerer Manufaktur. Darin seien