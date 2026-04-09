Auch drei Tage nach dem Einbruch in den Speyerer Dom gibt es noch keinen Erfolg bei der Suche nach den Tätern.

Das hat eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage mitgeteilt. Es hätten sich weder Hinweise ergeben noch Zeugen gemeldet. In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag waren Unbekannte in das Welterbe eingebrochen. Sie verschafften sich Zugang über ein verschlossenes Tor und entwendeten laut Polizei einen Standtresor mit 5000 Euro Bargeld. Die Beamten gehen davon aus, dass der oder die Täter den Tresor mit einem Auto abtransportiert haben. Das Speyerer Domkapitel äußert sich nach wie vor inhaltlich nicht zum Einbruch. Eine Sprecherin erklärt, der Vorfall werde zum Anlass genommen, die Sicherheitsmaßnahmen vor Ort zu überprüfen. Kunstgegenstände von größerem Wert befänden sich nicht in der Welterbestätte. Der Domschatz zum Beispiel wird im Historischen Museum aufbewahrt.