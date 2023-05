Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Großbrand vom 11. Dezember im „Blumenladen“ in der Roßmarktstraße, mitten in der Stadt, war ein Schock. Inzwischen hat die Schadensbeseitigung begonnen. Ein betroffenes Geschäft kann schon wieder öffnen.

Nein, in den Betrieb gestartet ist nicht der „Blumenladen“, in dem in jener Dezembernacht das Feuer ausgebrochen war. Hier kann die Eigentümerfamilie noch keine Aussage