In der Nacht zum Sonntag sind zehn Personen aus zwei Gruppierungen nach einem vorausgegangenen Streit auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Tullastraße aufeinandergetroffen. Nach Angaben der Polizei schlug eine Gruppe dabei gegen 4.20 Uhr mit einem Baseballschläger, einem Teleskopschlagstock, einem Radschlüssel und einem Schlagring auf drei Männer im Alter von 19, 21 und 53 Jahren ein. Zwei der Männer wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Die Angreifer flohen anschließend in zwei Autos vom Tatort. Durch Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die Fahrzeuge und ihre Insassen in der Nähe gestoppt und kontrolliert werden. Bei den Verdächtigen fanden die Beamten einen Baseballschläger, einen Radschlüssel und ein Messer. Zudem entdeckten sie am Tatort eine Schreckschusswaffe.

Polizei sucht Zeugen

Die Hintergründe der Tat und der genaue Ablauf sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 1370 bei der Polizei Speyer zu melden oder Hinweise per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu senden.