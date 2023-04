Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Gewerbegebiet von Speyer drehten sich an diesem Wochenende erneut die Räder von Kraftfahrzeugen. Der MC Haßloch richtete einen Automobil-Clubsport-Slalom aus – mit dabei Lisa Kiefer aus Speyer.

Einziges Hobby der Pädagogin an einer Förderschule in Speyer ist der Motorsport. Da ist sie in zwei Sparten sehr aktiv: Als Beifahrerin im Rallyeauto bis hin zu Läufen zur deutschen Meisterschaft