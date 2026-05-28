Ein Auto ist in Speyer mit einem Motorrad zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei stürzte dabei der 56-jährige Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 13.15 Uhr im Bereich der Einmündung von Bahnhofstraße, Oberer Langgasse und Gilgenstraße in Richtung Wormser Landstraße. Ein 38-jähriger Autofahrer fuhr von der Bahnhofstraße in Richtung Gilgenstraße, der Motorradfahrer kam von der Oberen Langgasse in Richtung Bahnhofstraße und bog an der Einmündung nach links ab; das Auto fuhr geradeaus weiter. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Der Motorradfahrer brauchte vor Ort keine medizinische Behandlung, der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden lag laut Polizei bei knapp 3000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei Speyer melden: Telefon 06232 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de..