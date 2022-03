Der Mix Markt in der Dudenhofer Straße in Speyer ist ein Ort, an dem viele „internationale“ Speyerer einkaufen, darunter auch Russen und Ukrainer. Er bereinigt jetzt nach Firmenangaben sein Sortiment von russischen Produkten. Der aktuelle Krieg im Osten beschäftigt demnach das Unternehmen Mix GmbH Lebensmittelhandel mit Hauptsitz im baden-württembergischen Herrenberg sehr: Zahlreiche Geschäftspartner, Mitarbeiter und Kunden stammten aus der Ukraine, so das Unternehmen auf Anfrage. Sie sammelten seit Tagen Hilfsgüter, die in das Land gebracht würden.

Der Speyerer Markt ist einer von 180 in Deutschland. Es handele sich um kein russisches Unternehmen, stellt die Firmenleitung klar: Die übergreifende Monolith Gruppe sei 1997 in Deutschland von deutschen Gesellschaftern gegründet worden. „Der Anteil unserer Waren aus Russland ist gering. Das Sortiment wird nunmehr bereinigt“, so das Unternehmen. Im Angebot blieben Waren aus der Ukraine, sofern diese verfügbar seien, darunter Gebäck und Süßigkeiten.