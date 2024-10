Es war ein würdiger Rahmen bei der Feier im Dom: Am Katholikentag des Bistums Speyer erhielt Helma Rieser die Pirminus-Plakette für ihr jahrelanges Engagement bei der KAB. An Vorbildern hatte es in ihrer Familie nicht gemangelt.

Von Clara Werger

Helma Rieser lächelt fröhlich, als sie die Tür öffnet. „Wir trinken jetzt erst mal einen Kaffee“, sagt sie und