Die Anzahl antisemitischer Straftaten ist im Zuge des Nahost-Konflikts und des Überfalls der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 auch in Raum Speyer stark angestiegen. Wie das rheinland-pfälzische Innenministerium auf Anfrage mitteilt, hatte die Polizei im Jahr 2022 eine antisemitische Straftat registriert. Vergangenes Jahr waren es hingegen fünf Straftaten, die unter „politisch motivierter Kriminalität“ eingestuft wurden. Von Januar bis Ende September dieses Jahres wurde im Bereich Speyer ein Delikt verzeichnet. Diese Anzahl könne sich durch Nachmeldungen noch verändern, so die Behörde. Bei allen Taten handle es sich um sogenannte Propaganda-Delikte. Fälle von Gewalt seien nicht bekannt. Angesichts eines gesellschaftlich zunehmend angespannten Klimas ist in der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz, die in Speyer die Synagoge Beith-Shalom betreibt, häufiger von Auswanderung die Rede.