Der Speyerer Media Markt hat einen neuen Geschäftsführer. Seit Anfang des Jahres arbeitet Markus Hüttig wieder in seiner Geburtsstadt. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ verrät er, was die Verkaufsschlager in den Regalen sind und wie die Rückkehr zustande kam.

15 Minuten zu Fuß, statt 25 bis 30 Autominuten – das ist der neue Arbeitsweg von Markus Hüttig. Nur bei schlechtem Wetter legt er die kurze Strecke von seinem Wohnsitz im