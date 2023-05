Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der grausame Mord an einem Tankstellenmitarbeiter,der in Idar-Oberstein auf die Einhaltung der Maskenpflicht hingewiesen hatte, ist mittlerweile drei Wochen her. Die RHEINPFALZ hat Speyerer Händler gefragt, welche Erfahrungen sie mit der Einhaltung der Maskenpflicht gemacht haben und welche Auswirkungen die Tat in der Edelsteinstadt auf den Alltag im Handel hatte.

„Keine Angst, ich erschieße dich nicht.“ Diesen makaberen Satz mit Verbindung zur grausamen Tat in Idar-Oberstein hat Stefan Kämmerer von der Aral-Tankstelle in der Landauer Straße