3256 Euro an Erlös hat die Mandala-Mal- und -Verkaufsaktion von Karl-Heinz Wässa im Sommer erbracht. Das teilte der Vorsitzende der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt, Gerhard Wissmann (Schifferstadt), auf Anfrage am Freitag mit. Der inzwischen 93-jährige Wässa, Ehrenmitglied der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt, hatte sich die Aktion zugunsten der Lebenshilfe Sinzig ausgedacht, nachdem er davon erfahren hatte, dass bei der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 zwölf junge Bewohner eines Lebenshilfe-Hauses in Sinzig ertrunken waren.

Die von Wässa selbst ausgemalten und von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sowie vom Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann signierten Meditationsbilder wurden an drei Samstagen im Juli im Beisein von Wässa sowie seiner Tochter Sabine Türck und mit Hilfe von Maria Wissmann vor dem Schuhgeschäft Bödeker auf der Maximilianstraße verkauft.

Für das Zustandekommen der Aktion dankt die Lebenshilfe laut Wissmann unter anderem der langjährigen Freundin der Familie Wässa, Marlies Denne (Harthausen), die nicht nur bei der Organisation und beim Verkauf der Mandalas geholfen, sondern selbst 18 ausgesuchte Exemplare zum Verschenken gekauft habe. Auch zwei großzügige Spenden der Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz Speyer und der Sonnen-Apotheke Speyer hätten zum Ergebnis beigetragen. Für sein Engagement dankt die Lebenshilfe auch dem Schuhhaus Bödeker. Mit der Mandala-Verkaufsaktion in Speyer schließt die Lebenshilfe Ende des Jahres die Spendenaktion für die Lebenshilfe Bad Neuenahr-Ahrweiler ab. Zum Jahresende werden alle Spenden aus den jeweils einzelnen Aktionen zum Jahresende nach dort überwiesen, informierte Wissmann.