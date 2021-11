2000 Tafeln Schokolade der Sorten „Himbeere zartbitter“ und „Winterschokolade“ aus Java-Kakao bietet der Lions-Club Speyer an, um mit dem Erlös das Frauenhaus und den Förderverein des Kindernotarztwagens zu unterstützen.

Laut Lions-Club wird die Schokolade in einer Verpackung präsentiert, auf der die Siegerbilder des achten Malwettbewerbs „Speyerer Schutzengel“ zu sehen sind. Unter 300 Teilnehmern wurden die neunjährigen Siegerinnen Carolin Merkel und Mia Partsch von Club-Präsidentin Kirsten Höfling-Gutenkunst mit 50-Euro-Spiele- und Büchergutscheinen belohnt.

Hier ist die Schokolade zu haben

Zu haben ist die Schokolade auf dem Speyerer Wochenmarkt an den nächsten beiden Samstagen sowie am 11. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt im Industriehof. Außerdem in Speyer bei den Geschäften Antje Liebscher, B. Harant GmbH, Bären-Apotheke, Bea Benz, Cormentis Zahnärzte, E-Center und Edeka Stiegler, Einhorn Apotheke, EP Seidel, Scheben, Ludwig-Apotheke, Sakul, Schmidts Streetfood Deli, Spei’rer Buchladen, Spiele-Cosmos sowie im Salischen Hof in Schifferstadt.