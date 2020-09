Kinder malen ganz gerne. Meistens mögen sie auch Schokolade. In meiner Familie ist das jedenfalls so. Der Lions-Club Palatina Speyer macht aus den Vorlieben von Kindern die Engel-Aktion mit Malwettbewerb. Mit dem Geld, das in der Adventszeit eingenommen wird, soll Mittagessen für Kinder bezahlt werden – aber nicht nur Schokoladen.

Seit Jahren ruft der Lions-Club, das ist ein Verein, der anderen Menschen helfen möchte, zu einem Malwettbewerb an Speyer Schulen auf. Malen sollen die Kinder ihren ganz persönlichen Schutzengel. Die Motive sollen die Verpackungen von Schokoladentafeln zieren. Die werden dann in der Adventszeit verkauft.

Wegen der Corona-Pandemie kann der Club jetzt nicht an die Schulen gehen. Der Wettbewerb drohte sogar auszufallen. Auch der direkte Schokoladenverkauf auf der Straße erschien lange als unmöglich. Jetzt hat der Club aber beschlossen, die Engel-Aktion in kleinerer Auflage und mit einem Malwettbewerb außerhalb der Klassenräume durchzuführen.

Corona bestimmt die Regeln

Die Regeln sehen wie folgt aus: Alle Kinder bis zehn Jahre werden aufgerufen, ihren ganz persönlichen Schutzengel zu malen. Die Zeichnung sollte in ein Feld von zwölf mal zwölf Zentimetern passen. Sie kann entweder persönlich im Spey’rer Buchladen abgegeben oder per E-Mail an schutzengel@lc-speyer-palatina.de geschickt werden. Neben Name, Alter, Anschrift und Telefonnummer wird auch das Einverständnis zur Veröffentlichung der Gewinner in der Presse benötigt. Einsendeschluss ist der 30. September. Die beiden Gewinnerbilder zieren wie gehabt die Banderolen der Schokoladensorten, die verkauft werden.

Darüber hinaus erhalten die zwei auserwählten Kinder einen Gutschein über 25 Euro vom Spey’rer Buchladen und vom Spiele-Cosmos. Der Erlös aus dem Schokoladenverkauf geht zugunsten des Härtefonds der Stadt Speyer, der die Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen sichert, sowie der Sozialen Anlaufstelle Speyer SAS im Kiosk am Festplatz, die Verantwortung für Menschen in schwierigen Lebenslagen übernimmt. ell