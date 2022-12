Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Stadtverband Speyer hat angekündigt am Mittwoch, 28. Dezember, vor dem Kaufhof-Gebäude auf der Maximilianstraße um 11.55 Uhr eine Kundgebung abzuhalten. Unter dem Motto „Fünf vor Zwölf“ will der DGB um den Erhalt des Standortes des Essener Warenhaus-Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) kämpfen. Laut Mitteilung des DGB-Stadtverbandsvorsitzenden, Axel Elfert, sind an der Aktion auch die Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), der Galeria-Betriebsrat und weitere Repräsentanten beteiligt. Man wolle den Verlust „von alleine am Standort Speyer über 60 Arbeits- und Ausbildungsplätzen“ verhindern und „ein Zeichen des Widerstands gegen Unternehmerwillkür und Profitgier setzen“.

Kurz vor Weihnachten hatten mehrere Medien aus einem internen Schreiben des Gesamtbetriebsrates an die GKK-Mitarbeiter zitiert. Darin hieß es, dass statt der bereits angekündigten um die 40 Filialen sogar bis zu 90 der noch bestehenden 131 Niederlassungen geschlossen werden könnten. Daraufhin hatte der Büroartikelhändler buero.de sein Übernahmeangebot für 47 Filialen zurückgezogen.