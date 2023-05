Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der erste Lockdown-Tag brachte neue Kontrollaufgaben für den Vollzugsdienst der Stadt mit sich. Bilanz der Verwaltung am Abend: „Keine Beanstandungen.“

Die überprüften Geschäfte haben sich laut Stadt an die Regeln gehalten. „Es ist offenbar angekommen, was erlaubt ist“, so Sprecherin Lisa Eschenbach. Ein Unterschied zum Frühjahr