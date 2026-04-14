Nach einem turbulenten Jahr stand die Liedertafel Dudenhofen ohne Ersten Vorsitzenden da. Nun hat sie die Weichen für eine Zukunft in ruhigerem Fahrwasser gestellt.

Das vergangene Jahr hatte viele Veränderungen bei der Dudenhofener Liedertafel gebracht: So trennten sich nach zehn Jahren der Verein und der langjährige Chorleiter Rainer Diehl. Außerdem löste sich der Frauenchor auf. Auf Vorstandsebene entstand das Problem, dass sowohl die Vorsitzende als auch ihr Stellvertreter ihre Ämter niederlegten. Daraufhin wurde zwar Miriam Dehnert zur neuen Zweiten Vorsitzenden gewählt, die mit dem verbleibende Vorstand und unterstützt vom Ehrenvorsitzenden Klaus Klein den Verein führte, doch es fehlte eine dauerhafte Lösung. Diese wurde nun bei der Mitgliederversammlung Ende vergangener Woche gefunden.

Außer den drei verbliebenen Vorstandsmitgliedern seien 66 Mitglieder gekommen, teilt Liedertafel-Sprecher Reimund Gebhard mit. Die Versammlung sei sehr ausgewogen und ruhig verlaufen. Die Zweite Vorsitzende habe kurz auf die Ereignisse, die zu den unruhigen Zeiten im vergangenen Jahr geführt haben, zurückgeblickt, dann aber den Blick auf die erfreulichen Entwicklungen der vergangenen Monaten gerichtet. Besondere Erwähnung habe die schnelle und nahezu reibungslose Neubesetzung der musikalischen Leitung der Chöre mit Thomas Kästner gefunden. Dehnert berichtete außerdem, dass sich die Öffentlichkeitsarbeit mit einer neuen Website und Präsenz in Facebook verbessert habe. Mit nahezu 350 Mitgliedern – darunter fast 100 aktive Sängerinnen und Sänger in den beiden Chören – sei die Liedertafel relativ gut durch die vergangenen Jahre gekommen. Kassenwartin Ursel Mönig habe über einen insgesamt soliden Haushalt der Liedertafel berichtet, bei dem auch ein nennenswerter Überschuss erwirtschaftet wurde. Allerdings stehe dem gegenüber noch ein Kredit, der für die umfangreichen Investitionen in den vergangenen Jahren aufgenommen wurde.

Die Vakanzen an der Vereinsspitze konnten bei der Mitgliederversammlung beseitigt werden: Dehnert trat laut Gebhard als Zweite Vorsitzende von ihrem Amt zurück, wodurch eine Neuwahl beider Vorsitzenden-Ämter nötig war. Dehnert wurde daraufhin als Erste Vorsitzende vorgeschlagen und mit 64 Ja-Stimmen, bei einer Enthaltung und einem ungültigen Stimmzettel, in dieses Amt gewählt. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Willi Wingerter vorgeschlagen. Er wurde per Akklamation mit einer Enthaltung einstimmig gewählt.