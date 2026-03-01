Die Damen des TuS Heiligenstein sind Landesligameister und Aufsteiger. In Berghausen gewannen sie das entscheidende Match gegen die Westerwald Volleys. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe zweier starker Mannschaften, ein würdiges Finalspiel“, so Trainerin Karin Träber. Heiligenstein legte ein 27:25, 25:23 vor.

„Die Mannschaft hat die Sätze auch aufgrund des tollen Teamgeists gewonnen“, sagte Spielerin Emma Zehfuß. In den dritten Satz starteten die Römerbergerinnen nicht mehr so konzentriert. Die Westerwald Volleys führten 14:7 und setzten sich 25:21 durch. Den vierten gingen die Heiligensteinerinnen anders an und triumphierten 25:17. Die Fans beider Lager füllten die kleine Berghäuser Halle und trommelten um die Wette. Coach Träber versagte am Ende die Stimme, weil sie wegen der Lautstärke bei ihren Anweisungen noch lauter schreien musste als sonst.