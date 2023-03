Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die 18 Ärzte und 46 Pflegekräfte der Intensivstation des Sankt-Vincentius-Krankenhauses in Speyer sind am Limit. Am Donnerstag mussten sie jeweils acht Covid-Patienten auf der Isolier- und der Intensivstation behandeln. Weitere Covid-Patienten können sie derzeit nicht aufnehmen. Die Situation wird für sie unerträglich.

„Wir sind abgemeldet“, sagt Martin Meuser-Lange, der seit zehn Jahren Intensiv-Oberarzt am „Vincenz“ ist. Er meint damit die Verfügbarkeit für die Leitstelle.