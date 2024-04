Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Am 6. April geht in Speyer in der Mühlturmstraße 24 a offiziell ein neues Geschäft namens „Wacky Baccy“ an den Start, das sich ganz den Hanfprodukten verschrieben hat. Es ist das zweite seiner Art in der Stadt. Dabei geht es nicht in erster Linie um die allseits bekannte, durch das Gesetz vom 1. April legale Rauchen von Hanf als Rauschmittel, sondern um die erstaunlich breite Palette von Hanfprodukten.

„Hanf ist eigentlich ein Unkraut“, erklärt Alexandra Gasch, die mit ihrem Partner Christoph den Laden betreibt. „Das heißt, der Anbau kann auf Düngemittel, Pestizide