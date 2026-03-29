Parfüm im Wert von rund 635 Euro hat am Freitag gegen 15 Uhr ein Ladendieb in der Müller-Filiale in der Maximilianstraße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, soll der unbekannte Täter mehrere Parfüms in seine Umhängetasche gelegt und anschließend die Filiale verlassen haben, ohne die Ware zu bezahlen. Mitarbeiter des Drogeriemarktes informierten die Polizei und gaben an, dass der Mann mit einem blauen Herrenfahrrad in Richtung der Wormser Straße geflüchtet sei. Er soll eine schwarze Jacke und eine schwarze Jogginghose getragen und eine graue Stofftasche bei sich gehabt haben. Die Polizeibeamten konnten den Ladendieb im Umfeld des Drogeriemarktes nicht mehr auffinden.

Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, und bittet um Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.