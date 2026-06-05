Der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) ist zum stellvertretenden Vorsitzenden des Kulturausschusses gewählt worden. Dieser weist eine Besonderheit auf.

Für ihn habe Kulturpolitik einen besonderen Stellenwert, so der CDU-Politiker: „Kultur ist ein wesentlicher Baustein unseres Menschseins“, sagte Wagner. Dieses Verständnis von Kultur wolle er auch in seine parlamentarische Arbeit einbringen, erklärte Wagner nach seiner Wahl. In der vergangenen Legislaturperiode war der 66-Jährige Vorsitzender des Gremiums. Dieser Posten bleibt aktuell unbesetzt. Er steht der AfD, zu deren Kandidat jedoch keine Mehrheit im Fachausschuss erhalten hat. CDU, SPD und Grüne hatten erklärt, keine AfD-Vertreter zu Ausschussvorsitzenden zu wählen.

Wagner ist nach eigener Mitteilung außerdem zum kulturpolitischen Sprecher seiner Fraktion gewählt worden. Außerdem ist er Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Mobilität – hier als Sprecher für Wasserstraßen, Häfen sowie Rad- und Güterverkehr. Zudem freue er sich als überzeugter Europäer über seine Berufung als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Medien, Sport, Ehrenamt und Europa. Der direktgewählte Abgeordnete gehört dem Landtag seit 2019 an.