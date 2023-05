Am Freitag, 16. Juni, ist es wieder so weit: In der Speyerer Kult(o)urnacht können sich Nachtschwärmerinnen undNachtschwärmer ein kulturelles Programm nach eigenem Geschmack zusammenstellen. 25 Einrichtung machen mit. Es gibt auch diesmal ein umfangreiches Programm mit einer Ausstellungseröffnung, Musik, Theater, Kabarett und vielem anderen mehr.

„Die Kult(o)urnacht ist ein ganz besonderes Format, das jedes Mal aufs Neue fasziniert. Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region können in dieser Nacht die Vielfalt von Kunst und Kultur in Speyer erleben“, hebt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Bedeutung der Veranstaltung für die Domstadt hervor. „Ich bin immer wieder begeistert, wie viele kreative Menschen es in Speyer gibt, die uns in der Kult(o)urnacht mit ihrer Musik, Theaterstücken, Lesungen und Bildern verzaubern. Diese Veranstaltung ist ein Spiegel der Speyerer Kulturszene“, schwärmt Kulturbürgermeisterin Monika Kabs. „Lokale Kulturorte und Künstlerinnen und Künstler werden einmal mehr sichtbar gemacht und eine Plattform für Vernetzung geschaffen.“

Sieben Grafikerinnen aus Leipzig in einer Schau

In diesem Jahr bieten rund 25 Kultureinrichtungen insgesamt mehr als 50 Programmpunkte, die vom Kulturbüro der Stadt Speyer in einer Broschüre zusammengefasst wurden. Neben einem umfangreichen Musikprogramm und Lesungen in Kirchen, Kunstausstellungen und Sonderführungen in Galerien sowie einzigartigen Entdeckungsmöglichkeiten in den Speyerer Sehenswürdigkeiten wartet das Programm mit einigen Glanzlichterns auf: In der Städtischen Galerie im Kulturhof Flachsgasse eröffnet Kulturdezernentin Monika Kabs zeitgleich mit der Kult(o)urnacht auch die neue Ausstellung „Amsel, Mond & Taubenschlag“ der Leipziger Grafikgruppe „augen:falter“. Die sieben Künstlerinnen Inka Grebner, Gerlinde Meyer, Franziska Neubert, Julia Penndorf, Nadine Respondek, Petra Schuppenhauer, Urte von Maltzahn-Lietz und Katja Zwirnmann sind in Speyer seit ihren Druckerwochenenden in der Winkeldruckerey bekannt. In der Ausstellung präsentieren sie Druckgrafiken und Künstlerbücher, die einen Querschnitt ihrer Gemeinschaftsprojekte zeigen. Drei der Künstlerinnen sind vor Ort, arbeiten in der Winkeldruckerey und führen durch die Ausstellung.

Hotspot Alter Stadtsaal

Ein facettenreiches Programm bieten sechs Vereine, die im Alten Stadtsaal ansässig sind. Das Kinder- und Jugendtheater ist aktiv, die Theatergruppen Dicke Luft und Prisma zeigen ihre aktuellen Produktionen „Eine Mordsbeerdigung“ und „Die Brandstifter“, die Frauentheatergruppe Bissfest bringt eine lyrischen Performance zu Lina Sommer und das frühere Duo „Spitz & Stumpf“ tritt mit seinem schrägen Pfälzer Kabarett auf. Die Filmklappe präsentiert Kurzfilme. In der Theaterlounge im Erdgeschoss lädt die Cocktailbar des Kinder- und Jugendtheaters ein, DJ theatreX legt zum Ausklang der Nacht auf.

In der Halle 101 wird der Musiker und Sound-Designer Benedikt Sturm unter dem Motto „Kunst lebt!“ die Surround-Audio-Installation „Alive & listening“ präsentieren. Eingehüllt in Collagen aus unterschiedlichen Klängen und Stimmen von Musikerinnen und Musikern, Medien- und Kunstschaffenden, sind ihre Verzweiflung, Angst, aber auch Hoffnung und Erleichterung zu hören. Die Installation verdeutlicht, dass Kunst uns in verschiedenen Formen allgegenwärtig umgibt.

Party-Band und Stelzenläufer

Feierstimmung herrscht bei der Sparkasse Vorderpfalz auf dem Willy-Brandt-Platz: Mit „Grand Malör“ steht dort eine der beliebtesten und bekanntesten Party-Bands der Vorderpfalz auf der Bühne. Den ruhigen Gegenpol dazu bilden die Stelzenläufer von „La Fantasia“, die in Kostümen mit unzähligen leuchtenden Lichtern den „Zauber der Nacht“ versprühen.

Info

Beteiligte Einrichtungen: Alter Stadtsaal, Archäologisches Schaufenster, Bücherei St. Joseph, Dom-Kapitel und Dommusik im Dom zu Speyer, Dreifaltigkeitskirche, Feuerbachhaus, Galerie Kulturraum, Gedächtniskirche, Halle 101, Historisches Museum der Pfalz Speyer, Judenhof und Jüdisches Museum SchPIRA, Künstlerhaus Sämergasse, Kulturhaus Pablo, Kunstverein, Städtische Galerie und Winkeldruckerey im Kulturhof Flachsgasse, Macks Kunstdepot, Museum im Brückenhaus, Museum Purrmann-Haus, Museum Wilhelmsbau, Sparkasse Vorderpfalz, Turm zum Handwerker, Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz, Weltladen Speyer.