Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Uns ist sehr gelegen an einer breiten Beteiligung.“ Dieses Bekenntnis zum Verfahren für die Neuentwicklung ihres Areals am Willy-Brandt-Platz hat die Sparkasse Vorderpfalz im städtischen Gestaltungsbeirat erneuert. Das Expertengremien hatte dennoch Kritik an ihrem Vorgehen.

Debattiert wurde über den Architektenwettbewerb, zu dem die Sparkasse sechs Büros mit guten Referenzen in der Bankarchitektur sowie im Bauen im Bestand einladen will. Sie sollen Vorschläge