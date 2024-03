Packende Tänze und beeindruckende Sportvorführungen: Das wartet auf die Besucher der Kreissportschau am Freitag, 15. März (19 Uhr), zur Wiedereröffnung der Ganerbhalle in Dudenhofen. Erfolgreiche Vereine, Gruppen und Akteure zeigen in ihren Darbietungen, was sie draufhaben – sei es im Tanzen, Turnen oder im Kampfsport.

Außerdem steht ein Revanchespiel der Fußball-Grundschulmeisterschaften zwischen dem erst- und zweitplatzierten Mädchen-Team auf dem Programm. Die Ehrung des Sportlers des Jahres 2023 erfolgt ebenfalls.