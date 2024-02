Die 40-tägige Fastenzeit, die mit dem Aschermittwoch beginnt, dient der Vorbereitung auf Ostern. Im Dom lädt die Konzertreihe „Cantate Domino“ der Dommusik samstags um 18 Uhr zur Besinnung in den Dom ein.

Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Den Auftakt macht am Samstag, 17. Februar, ein Konzert des Mädchenchors am Dom. Unter dem Titel „I lift my eyes“ erklingen Stücke von Schütz, Rheinberger, Bob Chilcott und Agneta Sköld. Liudmila Firaguina spielt Violoncello, Lucianne Brady Harfe und Domkantor Joachim Weller Orgel. Die Leitung hat Domkapellmeister Markus Melchiori. Am Samstag, 24. Februar, gestaltet Christina Meißner als Solistin die abendliche Konzertstunde. Sie wird in der Krypta des Doms Werke von Hildegard von Bingen, Lisa Streich und John Palmer für Violoncello-Solo spielen. Überschrieben hat sie ihr Programm mit „O Deus, qui es tu? – Oh Gott, wer bist du?“ In ihrer Stückauswahl stellt sie alte neben zeitgenössische Musik und schafft dabei ein inspirierendes musikalisches Spannungsfeld. Mit den Klängen ihres Violoncellos vermochte sie es bereits in der Vergangenheit, in der Unterkirche des Doms eine besonders eindrückliche Atmosphäre zu erzeugen.

Passion aus England

„Crucifixus“ lautet der Titel des dritten Konzerts der Fastenzeit am Samstag, 2. März. Der Motettenchor Mannheim singt unter der Leitung von Klaus Krämer. Er bringt unter Mitwirkung von Domorganist Markus Eichenlaub die „Saint Mark Passion (Markuspassion)“ des englischen Komponisten der Romantik Charles Wood zur Aufführung. Als Gesangssolist gestaltet Sebastian Hübner die Rolle des Evangelisten während Timothy Sharp in der Partie des Christus zu hören sein wird.

Das letzte vorösterliche Konzert der Reihe „Cantate Domino“ findet am Vorabend des fünften Fastensonntags am 16. März um 18 Uhr im Dom statt. An diesem Abend gestalten junge Nachwuchsmusiker das Programm, das unter der Überschrift „Hör„ mein Bitten“ steht. Der Kammerchor „ad libitum“ Köln singt Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Ola Gjeilo und anderen. Die Leitung lieg in den Händen von Frederic Beaupoil, der seit dem vergangenen Jahr eine Assistenzstelle bei der Dommusik hat. Die Orgel spielt Alexander GrünGesangssolistin ist Lara Rieken, die jüngst beim Wettbewerb SWR Junge Opernstars in der Landauer Festhalle sang.