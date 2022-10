Am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr kommt die Saxofonistin Nicole Johänntgen mit ihrer Band Henry – Lukas Wyss (Posaune), Jörgen Welander (Tuba) und Clemens Kuratle (Schlagzeug) – in die Kulturhallenach Waldsee.Bei einem USA-Aufenthalt 2016 kam die in Zürich lebende deutsche Saxofonistin auf die Idee, eine Band zu gründen, die den vitalen Geist von New Orleans auf zeitgemäße Art neu beschwört. Seither sind drei Alben erschienen, mit denen „Henry“ internationale Erfolge feiern konnte. Das weltweit wichtig US-Jazzmagazin „Down Beat“ bescheinigte der Band „internationale Klasse“.

In Waldsee wird das Quartett sein Gastspiel mit einem kleinen, kostenlosen Ständchen im Freien beginnen, bevor das Konzert dann in der Kulturhalle über die Bühne gehen wird.

Jedes Konzert von Nicole Johänntgen und „Henry“ ist lauter Kennern ein mitreißendes Fest der Lebensfreude. rhp/rg

Karten zu 18 Euro gibt es im Rathaus Waldsee, Telefon 06236 4182103.