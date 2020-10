Der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Speyer hat sich am Mittwoch am landesweiten Maskenkontrolltag beteiligt. Die Mitarbeiter hätten in der Innenstadt und in Supermärkten die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert, so eine Verwaltungssprecherin auf Anfrage.

In den meisten Fällen habe es keine Beanstandungen gegeben, jedoch seien zwölf Einzelpersonen und eine Reisegruppe belehrt worden, dass Maskenpflicht besteht und dass die Masken auch über die Nase zu ziehen sind. „Eine Person, die in einem Geschäft ohne Maske angetroffen wurde, konnte ein gültiges Attest vorweisen. Bußgelder wurden nicht verhängt, da es sich nicht um schwere oder wiederholte Verstöße gehandelt hat“, so die Sprecherin.