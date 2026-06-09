Die Stadt hat bei ihren Tempokontrollen eine auffällige Straße ausgemacht: In der Lindenstraße waren Verkehrsteilnehmer im Mai häufiger zu schnell als im übrigen Speyer.

Die Bilanz im Mai: Von 2478 gemessenen Fahrzeugen seien 439 schneller als die in der Lindenstraße erlaubten 30 Kilometer pro Stunde gefahren. Das entspreche rund 17,7 Prozent der überprüften Fahrzeuge. Zum Vergleich: An den übrigen Messstellen im Stadtgebiet seien im Durchschnitt 5,5 Prozent der Fahrzeuge zu schnell unterwegs gewesen. „Die Ergebnisse zeigen, dass die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen insbesondere in einzelnen Straßenabschnitten weiterhin eine Herausforderung darstellt“, schlussfolgert die Verwaltung. Der Temposünder mit der höchsten Überschreitung im Mai sei in der Schifferstadter Straße mit 91 statt der erlaubten 51 „Sachen“ aufgefallen. Insgesamt hat die Verwaltung nach eigenen Angaben im Mai rund 1000 Verstöße geahndet.