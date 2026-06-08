In vielen Orten wird die örtliche Feuerwehr durch einen Förderverein unterstützt. In Kerzenheim zeigt sich, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für das Gemeinwohl ist.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt die Ortswehr seit vielen Jahren mit beachtlichen Spenden und trägt maßgeblich zur modernen technischen Ausstattung bei. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung wurde deutlich, dass der Verein mit aktuell 196 Mitgliedern einen Großteil seiner Einnahmen aus Veranstaltungen und Spenden wieder direkt in die Arbeit der Feuerwehr investiert. Damit entlastet er die öffentlichen Kassen der Verbandsgemeinde.

Der bisherige Vorsitzende Walter Brauer zog eine äußerst positive Bilanz. Brauer, der zu den Gründungsmitgliedern des Vereins im Jahr 2004 zählt und seit 2011 an dessen Spitze stand, blickte auf zahlreiche erfolgreiche Projekte zurück. Dank des Fördervereins konnten in den vergangenen Jahren viele größere und kleinere Anschaffungen für die Feuerwehr realisiert werden.

Ein bedeutender Meilenstein war bereits 2007 die Beschaffung eines gebrauchten Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF). Auch eine Rettungsschere sowie ein Spreizer für die technische Rettung wurden durch die Unterstützung des Fördervereins ermöglicht. Im Jahr 2018 beteiligte sich der Verein zudem maßgeblich an der Erweiterung und dem Anbau des Gerätehauses. Zusätzlich wurden weitere Spinde für die Feuerwehr finanziert.

Verein trägt neues Fahrzeug zur Hälfte

Über Jahre hinweg sparte der Förderverein kontinuierlich Gelder an, um größere Investitionen unterstützen zu können. Aktuell steht die Neubeschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs (MZF 1) durch die Verbandsgemeinde an. Das Fahrzeug kostet rund 140.000 Euro; der Förderverein beteiligt sich mit 70.000 Euro an den Kosten.

Das Geld stammt aus Erlösen von Festen und aus Spenden von Privatpersonen und Unternehmen aus der Region. Wehrführer Andreas Roos betonte die große Bedeutung dieser Unterstützung: „Ohne diese Spendenbereitschaft wäre die Finanzierung des neuen MZF 1 nicht möglich gewesen.“ Das neue Fahrzeug soll im Herbst 2026 offiziell in Dienst gestellt werden.

Auch darüber hinaus konnten viele weitere Anschaffungen umgesetzt werden. Dazu zählen unter anderem Wäschetrockner, Elektromaterialien für Veranstaltungen sowie aktuell drei neue Rollcontainer für das künftige MZF 1. Die Spezial-Rollcontainer wurden beim Eisenberger Unternehmen BAKO beschafft und dienen der Verkehrsabsicherung, Energieversorgung sowie der Unterbringung von Einsatzgeräten für Hochwassereinsätze.

Andrea Schmitt ist neue Vorsitzende

Im Rahmen der Mitgliederversammlung standen zudem Neuwahlen auf dem Programm. Zur neuen Vorsitzenden wurde Andrea Schmitt gewählt. Pascal Eitelmann bleibt stellvertretender Vorsitzender. Neue Kassenverwalterin ist Christina Brosch. Schriftführer Christian Müller-Schierstein wurde ebenso im Amt bestätigt wie die Beisitzer Markus Brosch, Marco Frank, Götz-Bodo Mähnert und Patrick Schmitt. Auch die beiden Kassenprüfer Dieter Hild und Jessica Sukale wurden erneut gewählt beziehungsweise bestätigt.

Wehrführer Andreas Roos bleibt weiterhin Teil des Vorstands und begleitet den Förderverein auch künftig in seiner Funktion als Wehrführer. Die neue Vorstandschaft wurde satzungsgemäß für vier Jahre gewählt.

Besonders gewürdigt wurde während der Versammlung das langjährige Engagement von Walter Brauer und Klaus Egenter. Beide gehören dem Förderverein seit dessen Gründung am 26. Mai 2004 ohne Unterbrechung an und haben den Verein mit großem ehrenamtlichem Einsatz über viele Jahre entscheidend geprägt.