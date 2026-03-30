Die Polizei hat am Sonntagabend in Speyer zwei Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt. Gegen 22.10 Uhr kontrollierten Beamte in der Bahnhofstraße einen 30-Jährigen auf einem E-Scooter, der drogentypische Symptome zeigte. Ein Schnelltest reagierte auf Kokain, Amphetamin, Methamphetamin und Cannabis. Knapp eine Stunde später hielten die Beamten in der Siegbertstraße einen 37-Jährigen in einem Auto an. Auch bei ihm ergab ein Drogentest Kokainkonsum. Beide mussten eine Blutprobe abgeben und erwarten nun Anzeigen, so die Polizei.