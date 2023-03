Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Montag ist es vier Wochen her, dass die Bürgerinitiative (BI) Kita Regenbogen 2503 Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen den Neubau für die Kita im Kastanienweg im Stadthaus abgegeben hat. Die Prüfung dazu dauert an.

2268 Unterschriften sind – ebenso wie eine Abstimmung des Stadtrats – Voraussetzung für einen verbindlichen Bürgerentscheid. Die Stadt kann auf Anfrage noch keine Aussage