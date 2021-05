Private Immobilieneigentümer können sich Zuschüsse sichern – das ist zentrales Angebot des Stadtumbauprozesses „Entwicklungsband Kernstadt-Nord“. Es wird jedoch nicht so angenommen, wie es sich unter anderem die Stadtverwaltung erhofft.

Seit 2013 ist das Sanierungsgebiet ausgewiesen, zu dem von öffentlicher Seite bisher etwa der Ausbau der Achse Große Himmelsgasse/Johannesstraße/Armbruststraße gehört. Auch Veränderungen am Güterbahnhof, an der Kreuzung Bahnhofstraße/Hirschgraben sowie der Lesegarten vor der Villa Ecarius wurden entsprechend bezuschusst. Für weitere Abschnitte hat das Land Förderung für die Viadukt-Sanierung und den Kiosk-Ankauf am Bahnhof sowie die Aufwertung des Mühlturmparks zugesagt.

Auch Privatleute sollen dazu beitragen, das im Wesentlichen nördlich der Maximilianstraße gelegene Plangebiet aufzuwerten. Bis zu 20 Prozent oder 50.000 Euro sind zum Beispiel an Zuschüssen bei energetischen Sanierungen möglich. Die Nachfrage danach verlief von Anfang an schleppend, sodass 2019 nachgelegt wurde, indem mit der Beauftragung eines Landauer Fachbüros ein Beratungsprozess gestartet und ein Modernisierungsbüro eröffnet wurde.

Nur eine Vereinbarung in Aussicht

Auch dessen Zwischenbilanz fällt bescheiden aus, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. Sprecherin Annika Siebert: „Zu Beginn der Beratungsphase im Jahr 2019 wurden circa 30 Immobilienbesitzer in einer Erstansprache persönlich kontaktiert. Im Verlauf blieben zehn weiterhin interessiert, inzwischen hat sich die Anzahl der Interessenten aber noch einmal stark reduziert.“ Aktuell sei nur eine einzige Modernisierungsvereinbarung, die für Zuschüsse notwendig ist, in Aussicht. Dazu stehe noch eine Einzelabstimmung mit dem Land an.

Es müssen also mehrere Voraussetzungen gegeben sein, vor deren Bearbeitung Eigentümer vielleicht „zurückschreckten“, so eine Vermutung im Rathaus. „Möglicherweise wissen noch immer zu wenige von der Bezuschussungsoption oder sie möchten aufgrund der günstigen Zinsen und des hohen Mietniveaus die Sanierung aus eigenen Mitteln angehen“, ergänzt Siebert. Die Stadt ermutige Interessenten aber weiterhin dazu, sich beraten zu lassen. Wenn es zur Vereinbarung käme, könnten sie Geld erhalten und einen positiven Beitrag für das Klima der Innenstadt leisten.

Kontakt

Telefon 06341 2830653, E-Mail johann.wilhelm@stadtimpuls.com