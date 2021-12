In vielen Adventskalendern verbirgt sich Süßes. Geschäfte in Speyer und Umland bieten Leckereien, die nicht alle in die 24 Türchen passen, aber bis weit nach Weihnachten reichen würden. Der „Süße Adventskalender“ der RHEINPFALZ macht deshalb jeden Tag Appetit.

Im breiten Sortiment des „Kaufladens unverpackt“ in Speyer spielen Süßigkeiten keine ganz unwesentliche Rolle. Sehr beliebt sind den Inhaberinnen Sophie Etzkorn und Luise Sobetzko zufolge die Nussecken. Sie kommen aus einer Nürnberger Manufaktur. „Kai Küfner produziert handwerklich und so nachhaltig wie möglich: Bio, ohne Palmöl und wann immer es möglich ist, werden regionale und faire Rohstoffe verwendet“, berichtet Sobetzko. Es gebe übers Jahr zwölf wechselnde saisonale Sorten – allesamt vegan.

Der fast ganzjährig erhältliche Klassiker sei die Walnussecke. Sehr gefragt seien auch Cashew-Chili und Rum-Traube-Nuss. Nun kam eine weihnachtliche Glühweinecke hinzu, und die Kunden seien begeistert: „Viele kommen in der Mittagspause und essen die Nussecken auch mal auf die Hand zum Kaffee“, sagt Etzkorn. Für die Inhaberinnen ist wichtig, dass die Backwaren in Pfandbehältern angeliefert werden. „Beim Verkauf und Versand fällt also kein Müll an.“ Die Manufaktur sei ein gemeinwohlorientierter Betrieb.

Abgespecktes Jubiläum

Sicher wären die Nussecken auch gefragt gewesen, wenn der 4. Dezember kein normaler Verkaufstag im Fast-Lockdown gewesen wäre, sondern – wie eigentlich geplant – der Tag des Fests zum zweijährigen Bestehen des Kaufladens. Nach und nach musste das Programm abgespeckt werden, zuletzt blieb eine digitale Tombola. „Die Feier wird nachgeholt“, sagen Etzkorn und Sobetzko zu. Die Nussecken-Gläser werden dann gut gefüllt sein.