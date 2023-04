Die Gewerkschaft Verdi hat aus Protest gegen den harten Sanierungskurs beim insolventen Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof am Mittwoch die Beschäftigten in bundesweit rund 30 Filialen zum Warnstreik aufgerufen. Auch Standorte in Rheinland-Pfalz sind von den Arbeitsniederlegungen betroffen, allerdings nicht die Niederlassung am Altpörtel. „Mir ist nichts von einem Warnstreik bekannt“, sagte der Speyerer Galeria-Betriebsratsvorsitzende Niki Blum auf Anfrage. Vor der Versammlung der Galeria-Gläubiger Mitte März war bekannt geworden, dass das traditionsreiche Kaufhaus an der Maximilianstraße erhalten bleibt, während bundesweit wohl 47 Filialen endgültig ihre Pforten schließen müssen. Doch auch für die weiter bestehenden Warenhäuser sind Einschnitte beim Personal angekündigt. Wie diese in Speyer ausfallen könnten, dazu will sich Blum nicht äußern: „Wir werden das zunächst intern besprechen.“ Auch zu eventuellen Umbauarbeiten im Gebäude sei noch nichts Konkretes bekannt.