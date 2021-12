In vielen Adventskalendern verbirgt sich Süßes. Geschäfte in Speyer und Umland bieten Leckereien, die nicht in die 24 Türchen passen, aber bis weit nach Weihnachten reichen würden. Der „süße Adventskalender“ der RHEINPFALZ macht deshalb jeden Tag Appetit.

Ein Tag ohne Schokolade? Für die Waldseer Konditorin und Schokoladen-Sommelière Katja Göde ist das undenkbar. Sie stehlt leidenschaftlich gerne in der Schokoladenküche ihres Unternehmens „Pralino“ und kreiert Schoko-Spezialitäten. Dort sind schon wunderbare Pralinen entstanden, auch in Kursen, denn ihr Wissen gibt sie gerne weiter.

Nicht nur für Kinder ist etwa die gefüllte Schokoladen-Christbaumkugel. Mal abgesehen davon, dass sie sich gut am Christbaum macht, kann man damit eine heiße Schokolade zubereiten: Einfach in eine Tasse heiße Milch geben und beim Schmelzen zuschauen. „Die dunkle Schokolade veredelt die Milch und es kommen bunte Marshmallows und Smarties zum Vorschein. Das ist besonders angenehm in der kalten Jahreszeit“, sagt Katja Göde.

Für „Pälzer Erwachsene“ hat sie noch eine andere Geschenkidee: Schoko-Dubbegläser. Die passen zu jeder Jahreszeit, findet sie, zu Pfälzer Glühwein im Winter genauso gut wie zu einem Glas Grauburgunder im Sommer oder als Geschenk mit einer Flasche Wein.