„Im Vergleich zu den Jahrgängen vor der Pandemie ist festzustellen, dass die Auffälligkeiten zugenommen haben.“ Das ist ein Ergebnis der Schuluntersuchungen des Gesundheitsamts für Speyer, Ludwigshafen, Frankenthal und den Rhein-Pfalz-Kreis. Die Amtsärzte haben rund 5000 künftige Erstklässler untersucht. Einige Untersuchungen stünden noch aus, da die Familien die Termine nicht wahrgenommen hätten, so auf Anfrage die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises, bei der das Gesundheitsamt angesiedelt ist. Wie viele Kinder nicht schultauglich sind, werde erst danach ermittelt. Die Defizite seien meist im sprachlichen oder motorischen Bereich. Dazu kämen Ängstlichkeit und innere Unruhe. Auch die Auswertung für die einzelnen Städte und Kreise im Bereich des Gesundheitsamts stehe noch aus, so die Verwaltung. Zu den Fällen mit Auffälligkeiten, die als problematisch anzusehen sind, teilt sie mit: „Bei Bedarf empfehlen wir Rückstellungen oder es erfolgt eine Mitteilung an den Kinderarzt mit Empfehlungen im motorischen oder sprachlichen Bereich.“