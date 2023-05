Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In dem Verfahren gegen einen 27-Jährigen aus Speyer, der angeklagt ist, seine damalige Lebensgefährtin über Monate in seiner Wohnung psychisch und physisch verletzt und gequält zu haben, wurde am Montag vor dem Landgericht Frankenthal ein Zeuge aus Bad Neuenahr-Ahrweiler vernommen. Er nimmt eine besondere Rolle im Fall ein und berichtete Erschütterndes.

Zunächst hatte es über Monate hinweg Probleme gegeben, den Zeugen ausfindig zu machen. Wie sich später herausstellte, waren seine Wohnung und sein Büro von der Flutkatastrophe