Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kulturstiftung Speyer hat einen aufwendig gestalteten Katalog vorgelegt, der die Stipendiaten der Markus-Klammer-Stiftung dokumentiert. Auch der Namensgeber der Stiftung wird in der Broschüre eigens gewürdigt.

„Die Markus-Klammer-Stiftung fördert insbesondere Bildhauerei und Malerei sakraler Kunst im Andenken an den 1993 verstorbenen Markus Klammer“, so heißt es in deren Satzung.

Stifter