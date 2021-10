Mit einer Jugendberufsagentur (JBA) will die Stadt Speyer zusammen mit Jobcenter und Agentur für Arbeit das auslaufende Förderprogramm „Jugend stärken im Quartier“ sichern. Nach fünf Jahren wird das Programm zur Unterstützung beruflicher und sozialer Integration junger Speyerer zum 30. Juni 2022 beendet. Bislang konnten nach Angaben der städtischen Jugendhilfeplanerin Michaela Koch 750 Zwölf- bis 26-Jährige erreicht werden. 420 von ihnen seien in Praktika, Schule, Ausbildung oder Beruf vermittelt worden. Nach Vorstellungen der Verantwortlichen soll das Angebot künftig in Speyer unter einem Dach zusammengefasst werden – am liebsten in den Räumen der Jugendförderung. Finanziert werden soll die JBA aus dem Europäischen Sozialfonds, vom Jobcenter und aus Stiftungs-, Landes- und kommunalen Mitteln. 2022 soll die JBA zunächst virtuell starten. Im Juli soll sie dann in die Seekatzstraße ziehen. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses haben sich in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen, einen Antrag für den Aufbau einer JBA zu stellen. Auch der Stadtrat muss noch zustimmen. Die Beteiligten wollen gleichwohl kommenden Dienstag mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung schon einen Startschuss geben.