Das erste Rendezvous des künftigen Paares kam nicht zustande, weil ihr Zug sich verspätete und er nicht länger warten wollte. Das sollte jedoch kein schlechtes Vorzeichen sein: Für das nächste geplante Treffen holte Hermann Vogel Ursula, die Frau, die ihm so gefiel, mit dem Roller ab. Heute sind die beiden seit 60 Jahren verheiratet.

Ursula Vogel ist 1942 in Speyer geboren und in Berghausen aufgewachsen. Ihr späterer Ehemann Hermann erblickte 1939 in Bulgram in Tschechien das Licht der Welt und lebte dort bis zu seinem sechsten Lebensjahr. Dann wurde er mit seiner Familie vertrieben. Sie lebten ein Jahr in Wien, zogen dann weiter über Passau nach München und von dort ins Allgäu. Danach ging die Reise in die Pfalz. Seit 1949 lebt er in Speyer. Er lernte Schreiner, arbeitete bei der Schuhfirma Rovo, wo er seine spätere Frau kennenlernte. Sie wäre gerne Friseurin geworden, hatte sogar schon eine Lehrstelle, wie sie erzählt, musste jedoch auf Wunsch ihres Vaters „gleich Geld verdienen“ und in der Fabrik arbeiten.

Tochter macht überglücklich

Die Verliebten heirateten am 5. Oktober 1962. Sohn Hans wurde 1963 geboren, Tochter Silvia acht Jahre danach. Hermann Vogel war überglücklich, berichtet er: „Ich hatte mir so sehr noch eine Tochter gewünscht.“ Zur Familie gehören heute auch die Enkel Oliver, Max und Katharina.

Als Ernährer der Familie wollte sich Hermann Vogel beruflich weiterbilden. Er besuchte Kurse und wurde danach beim Straßenbauamt Speyer angestellt. Dort arbeitete er 30 Jahre, musste jedoch wegen einer Augenerkrankung den Beruf aufgeben und erhielt Erwerbsunfähigkeitsrente. Seine Frau arbeitete 18 Jahre Akkord bei der Firma Mann + Hummel. Auch die Enkel wurden von dem Jubelpaar betreut. Sein Hobby war früher Fußball, gekegelt haben beide sehr gerne.