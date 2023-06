„Die Convention von Japan-Fans für Japan-Fans!“ Unter dieser Überschrift steht das Festival „NonkiCon“ am Wochenende in der Stadthalle. Veranstalter ist der Verein „Kopf hoch, Japan! – Deutsch-Japanische Gesellschaft Vorderpfalz“. Das deutlich gewachsene Programm umfasst Auftritte von Cosplayern sowie Showeinlagen. Auch Stars der Szene fehlen nicht.

Mehr als 60 Künstler präsentieren sich allein im Großen Saal der Stadthalle mit Ständen, sagt Martin Moser, der stellvertretende Vorsitzende des ausrichtenden Vereins. Ungefähr 50 von ihnen gehen einer modernen Kunstform nach, erklärt Vereinsvorsitzende Tomoko Moser. Die anderen pflegten traditionelle Ausdrucksformen. Das passe zum Festival-Motto „Tradition trifft Moderne“. Vertreten sind etwa Animes, japanische Zeichentrickfilme, und Mangas, also Comics aus dem Land der aufgehenden Sonne. Hinzu kommen etwa Experten für japanische Speisen wie Sushi.

Bei der Festival-Eröffnung am Samstag um 10 Uhr zeigt Senyumeji Nishikawa einen traditionellen japanischen Tanz in der Art einer Geisha. Zum Start der NonkiCon steuert außerdem die Maid-Tanzgruppe Maido no Kisetsu mit ihrer Darbietung einen Aspekt der zeitgenössischen japanischen Kultur bei. Die Gruppe betreibt bei dem Festival außerdem ein Maid-Café. Erstmals präsentiert sich das japanische Generalkonsulat Frankfurt mit einem Informationsstand bei der NonkiCon, wie das Ehepaar Moser betont. Die Beteiligung der Auslandsvertretung sei dem Veranstalter eine besondere Ehre. Im Hallen-Foyer finden sich zudem Info-Stände zu den Themen Kimono, Kalligraphie, Ikebana, Kendama, Furoshiki und Tee.

Stände von Händlern

Im Kleinen Saal der Stadthalle gibt es Stände von Händlern aus Bereichen wie Reisen, Mangas, Bonsai, Bücher, Fotografie und Gaming. Im Großen Saal lassen sich Künstler wie die Speyererin Lena Kölsch alias Le Kitsune und der Germersheimer Marcel Kühn alias Drawing Lika A Sir beim Zeichnen über die Schulter schauen. Kölsch, die das Festival-Maskottchen Nonki-chan erschaffen hat, sowie Patrick Hoffmann und Mirco Hohmann haben die Messe-Organisation stark unterstützt, sagt Tomoko Moser. Ehrengast ist die japanische Profi-Manga-Zeichnerin Mayumi Nagashi.

Für die Mosers ist das Live-Interview mit Kyo Chiba, dem Kopf der japanischen Band Samurai Apartment, am Samstag, 12 Uhr, einer der Höhepunkte. Chiba wird aus Sendai zugeschaltet. Die Region um diese Stadt wurde 2011 von der Katastrophe mit Erdbeben, Tsunami und Atomunfall schwer getroffen. Der Bandleader und sein Team unterstützen seither Betroffene. Ähnlich wie Tomoko Moser, die nach der Dreifach-Katastrophe in Speyer „Kopf hoch, Japan!“ gründete.

Termin

Japan-Festival NonkiCon am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Stadthalle Speyer, Obere Langgasse 33; www.nonki-con.de, www.instagram.com/nonki_con_speyer

Tageskarten kosten 15, Wochenendtickets 25 Euro. Zum Festival gehören Workshops zu Ikebana, Origami, Tee und Reisen.