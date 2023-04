Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was Leser ärgert: Der Hol- und Bringverkehr an der Woogbachschule führt dort auch zu gefährlichen Situationen. Ein Vater beklagt zudem das Verhalten von Autofahrern am Zebrastreifen der Ludwig-Uhland-Straße, der von den Schülern oft genutzt wird. Der Stadt wirft er Untätigkeit vor. Die Schule überlegt sich Maßnahmen. Wie sieht die Polizei die Lage?

Während der Wintermonate herrschte rund um die Woogbachgrundschule täglich Hochbetrieb. Hol- und Bringverkehr beherrschte das Bild, gefährliche Situationen inklusive.