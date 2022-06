Mein Biergarten (2): Vor 22 Jahren wurde das Irish Pub Outside in der Industriestraße in Speyer eröffnet. 2003 kam der Biergarten hinzu. Für Johannes Zimmermann, der das Pub mit Tim Liebers eröffnet hat, war das die richtige Entscheidung. Der Biergarten ist zum Ort wichtiger Fragen geworden.

Wie viel Platz gibt’s in welchem Ambiente?

Um die 200 Sitzplätze gibt es auf der Freifläche, die auf einem ehemaligen Parkplatz entstanden ist. „Der Bedarf war damals da. Also haben wir uns entschlossen, einen Biergarten statt Stellplätze anzubieten“, sagt Chef Johannes Zimmermann. Aus rustikalem Holz sind die Sitzgarnituren gemacht. Das schwere Mobiliar hält der Feierlaune stand, die öfter mal im Irish Pub ausbricht. Blickdicht abgeschirmt ist das Areal, das durch einen Biergarteneingang als auch durch das Pub-Innere betreten werden kann. Besonders gut gefällt Zimmermann das bunt gemischte Publikum. „Zu uns kommen alle Generationen. Wir sind wirklich multikulti. Das ist gut.“ Dass in unmittelbarer Nähe zum Pub-Eingang nach wie vor genug Parkraum zur Verfügung steht, werde von den Gästen positiv bewertet.

Welche Besonderheiten stehen auf der Speise- und Getränkekarte?

„Das sind definitiv unsere Baguettes“, sagt Zimmermann. Ansonsten gibt’s, was das Knabberherz zum Bier begehrt: Nachos, Erdnüsse und Chips. Der Renner jeden Dienstag: der Burger-Abend. „Da ist der Laden proppenvoll.“ Donnerstags beim Bingo wird’s ebenfalls voll. Dann können die Gäste das nicht alltägliche Getränkeangebot testen. „Wir haben Irish Stout, Irish Red und Irish Pale“, nennt Zimmermann die drei Kultbiere. Irish Cider aus dem Fass gibt’s seit Neuestem auch. Konkret: Dark Food Cider aus dunklen Früchten. „Das nimmt auch das jüngere Publikum sehr gut an.“ Zimmermann ergänzt: „Gerne getestet werden auch die Angebote aus unserer kleinen, aber feinen Whiskey-Karte.“

Was ist bei schlechtem Wetter?

Nichts. Unter den Schirmen lässt es sich bei Regen und entsprechenden Temperaturen draußen immer noch gut aushalten. „Ansonsten haben wir drinnen genug Platz zum Ausweichen“, betont Zimmermann.

Wie lange läuft die Freisitz-Saison?

Das Ende lässt der Pub-Kenner offen. „Solange der Sommer da ist und die Leute draußen sitzen wollen.“ Für den Startschuss gibt’s dagegen ein fixes Datum. „Das Opening ist immer am Vatertag“, berichtet Zimmermann. Höhepunkt des Jahres sei dieser Tag jedes Mal aufs Neue. 2022 habe alles noch getoppt. „In ganz Speyer war nichts los. Alle sind deshalb zu uns gekommen“, denkt der Verantwortliche an einen Biergarten voller Menschen und Live-Musik zurück.

Gibt’s abends Lärmschutz-Ärger?

„Hier im Industriegebiet gar nicht“, so Zimmermann. Gut für den gelernten Gastronomen, denn mehr als einmal wartet das Irish Pub Outside mit Live-Musik im Inneren, Karaoke oder anderen Events auf.

Drohen Schnaken-Angriffe?

„Seit die drei Helikopter der Kabs (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) wieder funktionieren, haben wir kein Problem mehr. Als die kaputt gewesen sind, war es hier die Hölle“, sagt Zimmermann.

Was ändert sich durch die Pandemie und andere Einflüsse?

Vieles ist durch die Corona-Zeit kaputt gegangen, sagt der Geschäftsmann. Was in den nächsten Monaten kommt, sei nicht vorauszusagen. Als die Corona-Auflagen gefallen sind, seien die Leute aber wieder da gewesen. „Der Betrieb ist super angelaufen. Kürzlich hatten wir hier sogar einen Heiratsantrag – der insgesamt dritte, den ich im Pub miterlebe“, verrät Zimmermann. Die Zeit genutzt hat er mit seinem Team, um die Theke und das Kühlhaus zu erneuern. Mit den Lieferungen gibt es bislang keine Probleme. Mit dem Personal schon: „Wir suchen händeringend Leute.“

Die Serie

In einem Biergarten schmeckt das Kaltgetränk noch mal besser. Speyer bietet etliche Gastronomiebetriebe, die damit werben können. DIE RHEINPFALZ stellt ausgewählte Biergärten in dieser Serie vor.