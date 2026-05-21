Die Bahnentournee kann in ihr Finale gehen. Das Programm steht. Die Küche ist wieder vollständig. Wie der RV 08 Dudenhofen über 30 Grad begegnet.

Pfingstmontag: Dudenhofener, die nichts mit Radsport zu tun haben und Szenekenner zugleich wissen, was los ist: Bahnrennen beim RV 08 in der Badewanne auf dem 250 Meter langen Oval aus Beton. Es bildet den Abschluss der internationalen Bahnentournee, die vorher an fünf Orten Station machte.

„Es läuft alles. Jeder hat seine Aufgabe und erfüllt sie auch bestens“, zeigt sich der Vorsitzende Jens Hartwig angetan von allen Beteiligten am möglichst reibungslosen Ablauf. „Es sind immer mal wieder Kleinigkeiten, die anfallen. Aber das zeichnet so einen Verein wie uns aus, dass schnell unkomplizierte Lösungen gefunden werden.“

Bratwurst bringt Geld

Beispiel für eine Kleinigkeit: Hartwig bekommt eine Whatsapp-Nachricht: Ein Bräter in der Küche ist kaputt. „Ich habe dann gesagt, hol schnell einen neuen. Darauf können wir nicht verzichten. An jeder Bratwurst verdienen wir Geld“, erklärt Hartwig. Es ist auch die Verpflegung, die die Fahrer an Dudenhofen schätzen.

„Auch hier sind es Kleinigkeiten, mit denen man die Fahrer glücklich machen kann. Es sind ja alles bodenständige Typen, die haben keine großartigen Sonderwünsche. Aber wir wollen es ihnen so schön wie möglich machen, einfach, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Dennoch freuen sie sich natürlich über kleine Aufmerksamkeiten.“

Nudeln mit Tomatensoße

Eine solche in Dudenhofen: Nudeln mit Tomatensoße. Ein Gericht, das es sonst überall gibt? Mitnichten. „Tatsächlich ist das unter den Fahrern bekannt, dass es das für sie und ihre Betreuer hier umsonst gibt, ein Alleinstellungsmerkmal. Woanders müssen sie Geld dafür zahlen. Für uns ist das kein großer Aufwand, und die Fahrer finden das cool“, so Hartwig.

Untergebracht sind viele Sportler und Offizielle im Hotel Goldenes Lamm, „das Lieblingshotel der Kommissäre“, weiß Hartwig, der letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften das ganze Hotel buchte. Zwar nicht Dudenhofen-exklusiv, aber für Montag bitternötig: Abkühlung. „An Pfingstmontag ist bei uns immer gutes Wetter. Das ist ja bekannt“, lacht Hartwig.

Hitzerekord erwartet

Über 30 Grad sind gemeldet. Im Infield der Badewanne herrschen noch höhere Temperaturen. Es gibt keinen Schatten. Die Sportler versuchen, sich unter Pavillons aufzuhalten. Der Veranstalter stellt vermehrt Wasserbottiche auf. Es wird voll. Nachmeldungen, viele aus Spanien und Frankreich, überrannten den RV 08 förmlich.

„Bei 250 Teilnehmern ist aber Schluss“, sagte Hartwig in einem Filmbeitrag beim privaten Mannheimer Fernsehsender Ron TV. Der Südwestrundfunk kommt auch zur Berichterstattung. Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt. Sie kommen aus Indien, Trinidad und Tobago, Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Spanien, Slowakei, Kasachstan, Wales und Ukraine – und die Belgier natürlich, das Radsportland schlechthin. Sie reisen mit einem Fanbus an, mit durstiger Besatzung. „Die sind lustig drauf und sorgen immer für Umsatz“, freut sich der Vorsitzende. Los geht’s um 12.15 Uhr mit dem Sprint der Männer. An weiteren Disziplinen folgen Scratch, Zeit- und Ausscheidungsfahren sowie das Madison.