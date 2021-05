Die Sieben-Tage-Inzidenz für Neuinfektionen mit dem Coronavirus war am Mittwoch in der kreisfreien Stadt Speyer wie schon tags zuvor die höchste in Rheinland-Pfalz.

Der auf 100.000 Einwohner bezogene Wert ist wieder unter die 200er-Marke gesunken. Zehn neu gemeldete Fälle bedeuten laut Landesuntersuchungsamt eine Inzidenz von 183,9. 292 Personen gelten als aktuelle Fälle. In der separat ausgewiesenen Inzidenz für Bürger ab 60 Jahre liegt die kreisfreie Stadt bei 65,6.

Ein Teil des Infektionsgeschehens ist wie durchweg in den vergangenen Wochen auf die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der Kurpfalzkaserne zurückzuführen. In der Landeseinrichtung waren am Mittwoch von 676 Bewohnern 33 nach positiven Corona-Tests in Quarantäne in der Sporthalle, so die stellvertretende Leiterin Tanja Scülfort auf Anfrage. Zuletzt sei eine fünfköpfige Familie dazugekommen, bei der zunächst die Eltern ein positives Schnelltest-Resultat gehabt hätten und im Nachhinein auch die Kinder infiziert gewesen seien. Sie seien keine Neuzugänge gewesen, sondern lebten schon länger in der AfA, erklärt Scülfort.

Strenge Isolierung

Neuankömmlinge werden zur Corona-Bekämpfung ebenso eine Zeit lang isoliert wie Kontaktpersonen von Infizierten. 46 Neue, 25 Kontaktpersonen und zwölf Angehörige von Infizierten dazugezählt, waren laut Scülfort rund 120 Bewohner in drei Gebäuden in Isolierung.

Die AfA-Leitung sieht das Infektionsgeschehen als eingegrenzt an. Es habe schlimmere Befürchtungen im Zusammenhang mit der britischen Mutante in der Gemeinschaftsunterkunft gegeben, sagt Scülfort. Die Impfung soll alles verbessern: Letzte Mitarbeiter würden kommende Woche geimpft, Flüchtlinge ab 17. Mai – mit dem Vakzin von Johnson & Johnson. Die Impfbereitschaft werde derzeit noch abgefragt.